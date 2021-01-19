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Вогнехрещення на Майдані: як мирні мітинги перетворились на Революцію Гідності

Сім років тому мирний Майдан у Києві проти режиму Януковича перетворився на Революцію Гідності.

В центрі столиці почались силові протистояння мітингувальників з поліцією. Тоді на Грушевського вперше запалали шини і цей день назвали Вогнехрещенням.

У бік правоохоронців летіло каміння, згодом – пляшки із запалювальною сумішшю. Силовики відповідали шумовими гранатами та пострілами. Тоді з’явилися перші поранені.

Загалом у сутичках 19 січня постраждали понад 200 людей. У регіонах теж активізувались протести. Так мільйони людей у країні відреагували на ухвалення диктаторських законів, які суттєво звужували конституційні права та свободи.

У наступні дні протести лише посилювалися. А вже за три дні було розстріляно перших активістів Майдану.

Тоді 16 січня з грубим порушенням регламенту парламент заборонив мирні протести і запровадив кримінальну відповідальність за критику влади у ЗМІ. Ці закони охрестили диктаторськими, але вони не зупинили хвилю народного гніву, а ще більше розлютили українців.

На відміну від мітингарів, лідери опозиційних сил до радикальних дій були не готові. Вгамувати натовп намагався Віталій Кличко. Але потрапив під гарячу руку протестувальників і його облили з вогнегасника.

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Розлючені майданівці вже нікого не слухали. У бік силовиків летіли коктейлі молотова, димові шашки, запалали шини.

У відповідь на коктейлі молотова силовики кидали світлошумові гранати, стріляли і навіть застосовували у морозну погоду водомети. Тоді у лікарнях опинилися десятки людей з обох боків барикад.

Саме Вогнехрещення стало переломним днем Революції Гідності, коли мирний протест перейшов у запекле  протистояння активістів із озброєним до зубів режимом.

Влада Януковича всіляко намагалася придушити Майдан. Катувала активістів і декілька разів влаштовувала штурми. Але тоді навіть ніхто не міг і уявити, що вже за місяць ці протести завершаться розстрілом, і головна площа країни буде усіяна тілами.

З 2014 року в Україні щорічно відзначають День гідності і свободи, встановлений на честь двох подій – Помаранчевої революції та Революції гідності.

Цього дня зазвичай згадують початок революцій і події тих днів.

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