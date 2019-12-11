Вогонь не змовкає: як ворог маскує постріли з настанням сутінок
На підступах до Маріуполя як завжди гаряче. Бойовики все частіше атакують з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Українські військовослужбовці кажуть, що на провокації супротивника відповідають тільки в крайніх випадках.
У приазовських степах противник стріляє прицільно і не змовкає майже цілодобово. Але найбільш інтенсивний вогонь відкриває з настанням сутінок. Тоді використовує і безпілотники. А на великокаліберні кулемети проросійські бойовики встановлюють полум’ягасники, щоб не засікли їх вогневу точку.
Читайте: Б’ють по житлових кварталах і цивільних. Бойовики не припиняють обстріли в ООС
Головне правило на опорних пунктах – ніколи не розслаблятися і не втрачати пильності. Кілька разів ворожі диверсійні групи безуспішно намагалися підібратися до армійців.
Незважаючи на військові дії, наші військові намагаються облаштувати побут – утеплили бліндажі піною, клейонкою, накидали додатковий шар мішків, двері та ковдри.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як потойбічні сили допомагають бійцям ООС.