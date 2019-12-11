Вогонь не змовкає: як ворог маскує постріли з настанням сутінок

На підступах до Маріуполя як завжди гаряче. Бойовики все частіше атакують з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Українські військовослужбовці кажуть, що на провокації супротивника відповідають тільки в крайніх випадках.

У приазовських степах противник стріляє прицільно і не змовкає майже цілодобово. Але найбільш інтенсивний вогонь відкриває з настанням сутінок. Тоді використовує і безпілотники. А на великокаліберні кулемети проросійські бойовики встановлюють полум’ягасники, щоб не засікли їх вогневу точку.

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Головне правило на опорних пунктах – ніколи не розслаблятися і не втрачати пильності. Кілька разів ворожі диверсійні групи безуспішно намагалися підібратися до армійців.

Незважаючи на військові дії, наші військові намагаються облаштувати побут – утеплили бліндажі піною, клейонкою, накидали додатковий шар мішків, двері та ковдри.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як потойбічні сили допомагають бійцям ООС.

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