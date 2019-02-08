Вогонь щогодини! На Донбасі активізувалися ворожі ДРГ, загинув боєць

Сьогодні один армієць загинув і двоє зазнали поранень. Від опівночі ворог гатив 8 разів.

У районі проведення Операції об’єднаних сил активізувалися ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Про це повідомляє головне управління української розвідки. У складі таких ДРГ намагаються діяти снайперські пари, а також коректувальники вогню артилерії.

Фактично щогодинний вогонь зі стрілецької зброї, із посиленням калібру ближче до вечора. Плюс, спроби перевірки міцності українських позицій з боку російських окупантів. Така сьогоднішня ситуація на передовій.

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Без помітного просування уперед – такий стан армійці називають звичайним. Втім, розповідають – останнім часом знов активізувалися снайперські групи, які діють під прикриттям осколкових гранатометних пострілів.

Із настанням ясної погоди противних підіймає у повітря дрони. Звук безпілотників добре чути на небі. Але розгледіти їх вдається не часто.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює командувач об’єднаних сил Сергій Наєв.

Опубліковано Лютий, 08 в 20:04



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