Вогонь щогодини! На Донбасі активізувалися ворожі ДРГ, загинув боєць

Сьогодні один армієць загинув і двоє зазнали поранень. Від опівночі ворог гатив 8 разів.

У районі проведення Операції об’єднаних сил активізувалися ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Про це повідомляє головне управління української розвідки. У складі таких ДРГ намагаються діяти снайперські пари, а також коректувальники вогню артилерії.

Фактично щогодинний  вогонь зі стрілецької зброї, із посиленням калібру ближче до вечора. Плюс, спроби перевірки міцності українських позицій з боку російських окупантів. Така сьогоднішня ситуація на передовій.

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Без помітного просування уперед – такий стан армійці називають звичайним. Втім, розповідають – останнім часом знов активізувалися снайперські групи, які діють під прикриттям осколкових гранатометних пострілів.

Із настанням ясної погоди противних підіймає у повітря дрони. Звук безпілотників добре чути на небі. Але розгледіти їх вдається не часто.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як працює командувач об’єднаних сил Сергій Наєв.

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