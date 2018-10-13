Вогонь та залізо: фестиваль КовальФест у Дніпрі

Кований талісман міста і гімн України на ковадлах. У Дніпрі з розмахом триває всеукраїнський фестиваль КовальФест. Вперше до міста з’їхалися понад 30 найкращих майстрів вогню та заліза.

Олександр з Бердянська ковалює чотири роки, його роботи прикрашають рідне місто. На фестивалі у Дніпрі чоловік показує 200-кілограмового дракона – свою найкращу скульптуру.

Скульптури привіз гість із Чилі, їх оцінили вже на інших фестивалях світу. В руках Флавіо за лічені години метал перетворюється на птахів чи тендітних балерин.

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На фестивалі можна купити готові вироби, а можна викувати свої. У фотозоні гості залишають відбиток металевого клейма на спеціальній дошці.

До фестивалю ковалі підготували літери для майбутньої сталевої азбуки Дніпра. За задумом організаторів, вона як і талісман міста, стануть новими туристичними об’єктами.

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Опубліковано Жовтень, 13 в 19:19



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