Волонтерський рух Motohelp: в яких ситуаціях допомагають мотоблагодійники

За останні роки в Києві та Київській області значно збільшилася кількість машин. Щоб уникнути кілометрових заторів. водії, а також служби доставки часто надають перевагу двоколісному транспорту. Маневреність цих транспортних засобів часто підштовхує їхніх власників до порушення правил дорожнього руху, в результаті чого стаються ДТП. Тоді їм на допомогу приходить Motohelp – волонтерська рятувальна організація.

Мотоцикліст здійснює термінову доставку в Київський обласний центр крові. У його сумці – гемоконтейнер, вміст якого врятує чиєсь життя.

Влітку цього року волонтери Громадської організації Motohelp вирішили, що можуть більше, ніж допомагати постраждалим у ДТП. Тестові заїзди показали, що в столичному трафіку мотоцикл вправляється з доставкою в середньому на годину швидше за авто. У випадку якщо треба довезти кров, цей час грає вирішальну роль для порятунку життя. Motohelp підписав угоди про співпрацю з київським обласним та міським центрами крові.

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Усе почалося з групи однодумців на мотоциклах, які на місці ДТП надавали велосипедистам і мотоциклістам юридичну, психологічну і технічну допомогу.

За майже 12 років Motohelp переріс у масштабну громадську організацію.

Волонтери швидше за поліцію і швидку приїжджають на місце події, а їхні звіти долучаються як матеріали до судових справ. На офіційній сторінці організації у Facebook – безліч вдячних відгуків.

Усі волонтери сертифіковані після проходження курсів домедичної допомоги.

Motohelp розробив цілу систему, яка щодня злагоджено працює на всіх рівнях: це оператори гарячих ліній і чатах у соцмережах, та волонтери, які регулярно змінюють одне одного на чергуванні, готові в будь-який момент виїхати на ДТП або на доставку крові.

Зупинятися на досягнутому Motohelp не збирається.

Волонтери дуже сподіваються на підтримку з боку місцевої влади, адже у планах – створити потужну систему реагування спільно з державними структурами, зокрема допомагати швидкій.

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