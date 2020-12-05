Волонтери в Україні: як працюють благодійні організації

У 2013 році волонтери допомагали вистояти активістам на Майдані. У 2014 році – взяли на себе зобов’язання держави та почали піднімати українське військо. Нині вони разом з медикам на передовій коронавірусного фронту.

Тарас Чмут так само не зміг на початку війни стояти осторонь та пішов добровольцем на фронт. Зараз він керівник одного з найбільших благодійних фондів Повернись живим, який, навіть на сьомому році війни допомагає нашим армійцям на передовій.

Волонтери допомагають технічним забезпеченням та боєприпасами. Саме працівники фонду першими організували масове тестування армійців, коли в Україні почалась пандемія коронавірусу. На сьогодні фонд зібрав для війська допомоги майже на 180 млн грн.

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А благодійний фонд Свої щодня забезпечує до 20 людей кисневими концентраторами. В масштабах країни це не так і багато, проте вони рятують людські життя. Співзасновниця організації Леся Литвинова допомагає українцям навіть на руках з тримісячною дитиною.

Волонтери роблять для України важливу справу. Вони хвилюються за тих, кому ще не встигли допомогти та радіють за тих, кого врятували.

День волонтера

Із Всесвітнім днем волонтера 5 грудня українців привітав Президент України Володимир Зеленський. У своїх соцмережах політик звернувся до усіх громадян, які причетні до волонтерського руху, та подякував за вирішальний внесок у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність України.