Вони боронять Україну: історія Олександра, який у 18 років пішов до ЗСУ

Коли розпочалася російсько-українська війна, уродженцю Херсонської області Олександру було лише 15 років.

Нова історична реальність змінила все. Три роки він мріяв про те, щоб захищати Україну.

Після повноліття вже наступного дня був у військкоматі. Потрапив до лав морської піхоти.

Штормові берети і їхнє гасло “Вірні завжди” – приваблювали. А потім вже на передовій звикав до примхів приазовської негоди.

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У 2017 році ворожі обстріли були потужними, інтенсивними та щільними. Це були перші іспити війною.

– Спершу тяжко було, коли були перші обстріли. Потім потихеньку звикав до них і нині вже все нормально, – розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Напередодні Дня Збройних сил України Олександру вручили Козацький хрест третього ступеню.

Про те, що Сашка нагородили, його рідні дізнаються тільки з новин.

Олександр каже, що головне джерело його натхнення та мотивації – це молодша 12-річна сестричка.

І свято вірить, що його мрія, щоб маленька Гануся жила у вільній і незалежній Україні, здійсниться.

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