Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Вони спонсорують війну РФ! Цими продуктами користується більшість | Новини Факти ICTV за 29.01.2024
– Історії героїчних вчинків бійців 65 бригади
– Які компанії потрапили у список спонсорів війни
– Історії заможних українців, які пішли на фронт
– Президентський Фонд Леоніда Кучми “Україна” нагородив найкращих студентів
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