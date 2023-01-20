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Факти / Відео / Україна

Вони витримали — не витримав бетон: в Україні відзначається День захисників Донецького аеропорту

Поліна Спасенко Журналістка Вікна. Новини

З них почалася історія нової української героїки. Вісім років тому вони першими показали країні приклад незламності 242 дні обороняючи Донецький аеропорт. Кіборги – як їх ще називають і нині тримають стрій. Багато з них загинули, захищаючи нашу країну вже під час повномасштабного вторгнення.

Ті бої стануть одними з перших найзапекліших. Потому про захисників ДАПу скажуть: «вони витримали, не витримав бетон». А самі воїни увійдуть в історію, як Кіборги. Офіційно – більше ста з них – посмертно.

Деякі продовжать служити і в гарячу фазу війни, і коли на фронті настане так зване «перемир‘я», яке щоденно зриватиме Росія. Тим часом вони відточують військову майстерність, навчають воювати інших. Утім, підіймає дух приклад тих, хто продовжив історію незламності розпочату Кіборгами.

 

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