ВООЗ назвала найбільш питущу країну Європи

Найбільше спиртного у країнах Євросоюзу вживають у Литві.

Такого висновку дійшли експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Так, у балтійській країні жителі за рік випивають 15 літрів спирту. Дослідження проводили протягом шести років.

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До п’ятірки найбільш питущих країн також увійшли Чехія, Німеччина, Ірландія та Люксембург, де смакують по 13 літрів алкоголю. Найменш охочими до випивки виявилися італійці та норвежці.

До слова, Україна піднялася на 10 пунктів у рейтингу привабливості країн для туристів.

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