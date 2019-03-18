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Ворог атакував селище Травневе: стріляли в городи та будинки

Цими вихідними проросійські бойовики атакували селище Травневе з ручних протитанкових гранатометів. Стріляли просто в городи та будинки місцевих.

У військових з місцевими домовленість. Після кожного обстрілу всі виходять на дорогу, аби зрозуміти ступінь ушкоджень і надати необхідну допомогу. В цей час сапери оглядають місце обстрілів, для виявлення ворожих боєприпасів.

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Скільки боєприпасів зарито в городах селян за цю зиму, невідомо. Нерозірвані боєприпаси не завжди можна виявити при огляді. Та перед весняно-польовими роботами клопіт у саперів збільшиться.

Нагадаємо, Укроборонпром презентував оновлений БТР із надміцним панциром. Його вже запустили у серійне виробництво. Бронемашина витримає удар навіть з великокаліберної зброї.

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