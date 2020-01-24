Ворог б’є важким калібром: ситуація у Новотошківському

До оборонців Новотошківського можна потрапити хіба що вантажівкою. Легшим транспортом місиво багнюки зі снігом не здолати.

Відрізок фронту Новотошківське-Оріхове на Луганщині нині одна із найскладніших ділянок передової. За два тижні ворог насипав сюди майже 200 заборонених мін та зо півсотні артилерійських снарядів.

Важким калібром і щільним ударом російські найманці хочуть витіснити їх із опорників, певні армійці.

Днями уламки міни вщент розтрощили бійницю. Хлопці мусили зводити її з нуля. Але то, кажуть, дрібниці. Головне, що всі цілі. А це, мовляв, неабияке везіння після такого прильоту.

Втихомирити загарбників складно, бо ті поводяться підло, стріляють із окупованих цивільних кварталів, ховаючись за спинами мирних жителів.

Підібратися ближче бойовики поки не наважуються. Обходяться важким калібром із довгої дистанції. Але спроби прориву наші воїни не відкидають.

Факти ICTV раніше писали про те, що окупанти хочуть відтіснити армійців від лінії фронту.

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