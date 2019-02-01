Ворог б’є з великого калібру та мінує поля. На Світлодарській дузі гаряче

Світлодарська дуга – серед найгарячіших точок фронту. Ночами російські окупанти б’ють із великокаліберних кулеметів і гранатометів. А вдень мінують поля. Щоправда, українські армійці ліквідували одного найманця саме за цим заняттям.

Ґрунтовку замело снігом і скувало кригою, тож авто не проїде. Дістатися цих позицій можна тільки військовою технікою або на своїх двох. Йти щонайменше 4 км. До українських опорників треба бігти – ділянку добре бачить і прострілює ворог.

Дивіться: Вночі – бої, вдень – снайпери. Напружена ситуація у Мар’їнці

Це Світлодарська дуга. І ситуація тут напружена.

Наші захисники чують гуркіт гусеничної техніки. Зважаючи на те, що спостерігачі нещодавно зафіксували скупчення великої кількості ворожих танків не в місцях відведення, а біля лінії фронту, це може бути тривожний знак. Чують українські вояки й як катаються армійські вантажівки.

До слова, запобігли вибухи у Одесі і теракту у Києві: кого не пускають на кордоні з Росією.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вночі – бої, вдень – снайпери. Напружена ситуація у Мар’їнці
В Києві відбувся турнір з греко-римської боротьби в пам’ять загиблих воїнів АТО та ООС
Українські військові знищили російський МТЛБ-У та зенітну установку
Неприцільно і з гранатометів: обстріли бойовиків на Світлодарській дузі
Жодного дня тиші: околиці Авдіївки ворог обстрілює з гранатометів
Доба на Донбасі: ЗСУ знищили чотирьох бойовиків і ворожу БМП
Бойовики обстріляли автомобіль під Катеринівкою, загинув військовий, четверо поранені
Українські військові ліквідували двох окупантів і збили російський безпілотник

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка