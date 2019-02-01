Ворог б’є з великого калібру та мінує поля. На Світлодарській дузі гаряче
Світлодарська дуга – серед найгарячіших точок фронту. Ночами російські окупанти б’ють із великокаліберних кулеметів і гранатометів. А вдень мінують поля. Щоправда, українські армійці ліквідували одного найманця саме за цим заняттям.
Ґрунтовку замело снігом і скувало кригою, тож авто не проїде. Дістатися цих позицій можна тільки військовою технікою або на своїх двох. Йти щонайменше 4 км. До українських опорників треба бігти – ділянку добре бачить і прострілює ворог.
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Це Світлодарська дуга. І ситуація тут напружена.
Наші захисники чують гуркіт гусеничної техніки. Зважаючи на те, що спостерігачі нещодавно зафіксували скупчення великої кількості ворожих танків не в місцях відведення, а біля лінії фронту, це може бути тривожний знак. Чують українські вояки й як катаються армійські вантажівки.
До слова, запобігли вибухи у Одесі і теракту у Києві: кого не пускають на кордоні з Росією.