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Факти / Відео / Україна

Ворог досі святкує Великдень. Бойовики хаотично стріляють під алкоголем

Військові, які боронять українські позиції неподалік Торецька сьогодні усміхнені. Рівно 6 років тому було сформовано їх батальйон. Святкувань, звісно, не влаштовуватимуть, адже за лічені сотні метрів уже позиції російських окупантів. Тож потрібно завжди бути на сторожі.

Армійці розповідають, в останні дні вогнева активність ворога дещо знизилась. Пояснюють тим, що по той бік лінії фронту святкувань Великодня досі не припиняли. І під дією алкоголю противник може відкривати вогонь навмання.

Вони можуть пострілювати зранку або звечора. Потім не раз спостерігали, що вони з окопів викидають пляшки з-під горілки.  Спостерігали і з гітарою ходили, розважаються так, – військовослужбовець ЗСУ.

Але так ворог поводиться лише поблизу цих позицій. На сусідніх ситуація гірша. Лише за минулу добу бойовики щонайменше 9 разів порушували режим тиші, використовуючи заборонене озброєння. Як наслідок, двоє наших військових отримали поранення і зараз перебувають у госпіталі.

Факти ICTV раніше писали про те, що ворог вдарив по позиціях ЗСУ біля Катеринівки зі 120-мм міномету.

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