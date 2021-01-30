Ворог копає окопи та веде обстріли наших позицій – зведення ООС

Українські військові останніми місяцями лише спостерігають за ворогом. Відкривати вогонь дозволено тільки у відповідь, і то у разі, якщо армійцям загрожує небезпека. Натомість російські найманці гатять, коли їм заманеться.

Окрім обстрілів ворожі війська постійно готуються до активних бойових дій. Облаштовують свої вогневі позиції та риють окопи.

На позиціях під тимчасово окупованою Горлівкою вже кілька місяців наші захисники не спостерігають ворожих квадрокоптерів, утім, гул техніки останнім часом, за окупованими териконами чути все частіше.

Попри обстріли та постійний гул техніки, на українських позиціях найнебезпечнішим є ворожий снайпер.

Провокації сепаратистів

В зоні проведення ООС на Донбасі українські військові продовжують фіксувати провокації проросійських бойовиків.

Постійні обстріли зі сторони окупантів наші захисники пов’язують з активними навчаннями ворога на полігоні.

Військовослужбовець ЗСУ із позивним Фокс розповів журналістам, що за Горлівкою сепаратисти обладнали свіжий полігон.

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