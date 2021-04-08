Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Ворог криє позиції залізним дощем: на передовій загинув боєць з Чернігівщини

На передовій напруга не спадає. Сьогодні було 11 ворожих атак і загинув один наш захисник – 22-річний матрос Денис Юшко з Миколаївщини. Він служив у 36-й бригаді морської піхоти, яка боронить підступи до Маріуполя. А напередодні ще один армієць зазнав поранення.

На околицях Невельського усі бійці досвідчені, відбули багато ротацій, дехто на війні від початку. Але ось таку залізяку побачили вперше. Уламки схожі на міну, а хвостовик невідомо від чого. На озброєнні української армії такого немає.

Ці шматки металу, що залізним дощем накривали позицію того ранку, смертельно поранивши старшого лейтенанта Володимира Шпака.

Поки сюди мчало авто для евакуації, воїн на псевдо Білий намагався рятувати Володимира у сирому окопі, який все ще здригався від вибухів. Та про таке поранення говорять – не сумісне із життям.

Воїн родом із Чернігова. Йому було 37. Останні три з яких провів на війні. Командував взводом. Був підлеглим і за начальника, і за друга, й за психолога.

Читайте
Окупанти влучили міною у будинок: подробиці поранення цивільного на Донбасі

Невельське – фронтове селище під окупованим Донецьком – в оперативних зведеннях раніше з’являлося десь-колись. Що таке загострення, про яке всі говорять на мирній землі, тут тепер бачать і чують щодня.

Через загострення ситуації на фронті 8 квітня на Донбас поїхав Володимир Зеленський.

Останнім часом російські найманці систематично порушують режим всеосяжного припинення вогню, через ворожі обстріли Україна щодня втрачає бійців.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кількість фейків про Україну з боку РФ зросла на тлі стягування військ – звіт ЄС
Кількість фейків про Україну з боку РФ зросла на тлі стягування військ – звіт ЄС
Український посол закликав Меркель зробити Путіну жорстке попередження
Український посол закликав Меркель зробити Путіну жорстке попередження
Зеленський поїхав на Донбас через загострення ситуації
Зеленський поїхав на Донбас через загострення ситуації
Стало відомо ім’я українського військового, який загинув на Донбасі 8 квітня
Стало відомо ім’я українського військового, який загинув на Донбасі 8 квітня
На Донбасі вранці загинув український військовий
На Донбасі вранці загинув український військовий
1,1 млн жителів залишились без води: ООН відреагувала на обстріли на Донбасі
1,1 млн жителів залишились без води: ООН відреагувала на обстріли на Донбасі
Підрив деескалації на Донбасі: члени НАТО звинуватили РФ в агресії
Підрив деескалації на Донбасі: члени НАТО звинуватили РФ в агресії
Чи зміниться ситуація на фронті після загострення і чого домагається цим Росія
Чи зміниться ситуація на фронті після загострення і чого домагається цим Росія
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка