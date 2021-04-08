Ворог криє позиції залізним дощем: на передовій загинув боєць з Чернігівщини

На передовій напруга не спадає. Сьогодні було 11 ворожих атак і загинув один наш захисник – 22-річний матрос Денис Юшко з Миколаївщини. Він служив у 36-й бригаді морської піхоти, яка боронить підступи до Маріуполя. А напередодні ще один армієць зазнав поранення.

На околицях Невельського усі бійці досвідчені, відбули багато ротацій, дехто на війні від початку. Але ось таку залізяку побачили вперше. Уламки схожі на міну, а хвостовик невідомо від чого. На озброєнні української армії такого немає.

Ці шматки металу, що залізним дощем накривали позицію того ранку, смертельно поранивши старшого лейтенанта Володимира Шпака.

Поки сюди мчало авто для евакуації, воїн на псевдо Білий намагався рятувати Володимира у сирому окопі, який все ще здригався від вибухів. Та про таке поранення говорять – не сумісне із життям.

Воїн родом із Чернігова. Йому було 37. Останні три з яких провів на війні. Командував взводом. Був підлеглим і за начальника, і за друга, й за психолога.

Невельське – фронтове селище під окупованим Донецьком – в оперативних зведеннях раніше з’являлося десь-колись. Що таке загострення, про яке всі говорять на мирній землі, тут тепер бачать і чують щодня.

Через загострення ситуації на фронті 8 квітня на Донбас поїхав Володимир Зеленський.

Останнім часом російські найманці систематично порушують режим всеосяжного припинення вогню, через ворожі обстріли Україна щодня втрачає бійців.

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