Ворог на Донбасі став зухвалішим – не ховається і закидає сили ЗСУ ВОГами

Противник на Донбасі останнім часом став зухвалішим. Бо знає, що українці першими не стрілятимуть, відтак бойовики навіть не ховаються.

Не ховають і свою техніку. За допомогою безпілотників передають нашим армійцям подарунки. Напередодні ворожі дрони скидали сімнадцяті ВОГи біля Богданівки та Старогнатівки. Як наслідок – один наш військовослужбовець дістав осколкове поранення.

Зараз наші армійці чи не на кожній з позицій розповідають: удень противник облаштовує позиції, окопується, а от ближче до вечора – відкриває вогонь. Подробиці – у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українські бійці відганяють ворога на передовій.

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