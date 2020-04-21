Ворог на передовій використовує розвідку та снайперів: ситуація в зоні ООС

Обов’язкова дезінфекція рук перед кожним прийомом їжі – обов’язкова процедура для армійців. Від початку карантину на сході навіть у польових умовах безпека – найголовніше.

Берегти один одного – правило українських військових. Будь то від вірусу чи ворога. Хоч на позиціях під Луганськом останніми днями здебільшого тихо, але російський окупант інколи все ж провокує.

Зберегти життя допомагає вдале місцерозташування на пагорбі. Утім, ворог недалеко, щоразу нагадує про себе, використовуючи свою розвідку. Докладніше про ситуацію на передовій дивіться у сюжеті Владислава Круглова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як коронавірус ускладнив роботу воїнів на передовій.

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