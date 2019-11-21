Ворог не припиняє вогонь на Донбасі – поранених бійців рятують під обстрілами

У зоні проведення ООС напередодні були поранені 7 військових, 6 з них – біля Гладосового. Забрати поранених бойовики не давали, постійно обстрілюючи наші позиції.

Кулі з великокаліберних кулеметів, осколкові гранати з АГС сипались на бійців більше години. Українська сторона двічі запрошувала режим тиші для евакуації поранених. Окупанти погоджувались і відкривали вогонь знову.

Військові медики разом з групою АСАР один за одним вивозили поранених.

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Попри загострення на фронті, штаб фіксує зменшення атак бойовиків. На Авдіївській промзоні підтверджують – тихо. Але тиша під Авдіївкою не така, як в усій Україні.

– Вночі літали РПГшки, з кулемета працювали. За усю ніч, якщо сумарно, то хвилин 30-40. Але для цих позицій – це тихо, – зазначив військовослужбовець ЗСУ з позивним Мак.

До слова, Факти ICTV розповідали про хитрощі ворога на передовій.

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