Ворог не сховається і не втече: специ з Альфи показали, як вправляються з дронами

Група спецпризначенців Альфа активно полює дронами на ворога, хоч би де той ховався і як би швидко мчав. Від початку повномасштабної війни вони уже виконали безліч ризикованих завдань, тож навіть прискіпливим веденням власної статистики знищеної техніки та живої сили противника нехтують, бо іноді роботи буває настільки багато, що двигуни їхніх безпілотників не встигають охолонути.

На під’їзді до лінії фронту вони швидко та без зайвої метушні перевіряють амуніцію та вдягають броню. Далі спецпризначенці Альфи СБУ рушають на бойове завдання.

Окрім зброї, альфівці несуть ще й цілу купу знаряддя, аби вправніше нищити ворога. Спецпризначенець на псевдо Самурай готує Starlink.

– Тут не потрібна швидкість, тут потрібно все правильно підключити. Бо якщо військові використовують Starlink більш стаціонарно, то нам доводиться його постійно носити туди-сюди, – зазначає спецпризначенець підрозділу Альфа УСБУ в Запорізькій області Самурай.

Альфівці СБУ вже зажили собі серед ворогів лихої слави, адже знищили численну кількість російської техніки. Не забувають наші захисники й про ворожі дрони, на які полюють за допомогою антидронової рушниці, що може бути готова до бою всього за одну хвилину.

До повномасштабної війни завдання підрозділу були дещо іншими. Та врешті довелося опановувати безпілотники, і тепер кожен день з дронами для альфівців вже як рутина. Із кількох зайців, які помічають наші мисливці, обирають, звісно, того, що жирніший.

– Якщо є декілька одиниць техніки, то вибираємо по пріоритету. Якщо є важка техніка – танк і БТР, то в пріоритеті танк. В середньому можна використати близько кілограма боєприпасів. Цього в принципі достатньо для ураження і техніки, і живої сили противника, – говорить спецпризначенець підрозділу Альфа УСБУ в Запорізькій області Самурай.

Очі альфівців у небі – Mavic. Ним опікується спецпризначенець на псевдо Бандерас. Каже, що були випадки й повітряного бою між дронами.

– Було декілька разів, що бачили Mavic ворога, бачили інші дрони і намагалися їх брати на таран, – зазначає спецпризначенець підрозділу Альфа УСБУ в Запорізькій області Бандерас.

Відпрацювавши по ворогу, хлопці збираються і змінюють позицію, аби самим не стати мішенню.

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