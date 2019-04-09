Ворог розуміє тільки мову сили: як бійці ООС відповідають на обстріли

Кулі свистять над головою. Захисники Верхньоторецького кажуть: тут неабияк активізувалися ворожі снайпери. Дошкуляють нашим воякам. Але українські армійці мають що їм протиставити.

Снайперський вогонь дошкуляє бійцям бригади Холодний Яр. Удень, кажуть, легше, бо сонце засліплює ворога. Тож кремлівські найманці майже не стріляють. А ось на світанку та під вечір ситуація дуже напружена.

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Російські окупанти б’ють зі снайперських гвинтівок великого калібру. Однак арсенал озброєння, яке застосовує ворог, значно ширший. Українські вояки не мовчать і відповідають на кожен обстріл. Причому адекватно.

Станковий протитанковий гранатомет виручає, коли кремлівські найманці гатять із важкого озброєння. Він може зупинити і ворожий танк. Противник, переконують вояки, розуміє тільки мову сили.

Російські окупанти майже не відкривали вогонь на Донецькому напрямку у день виборів. Ескалація почалася після оголошення перших результатів. І триватиме, припускають вояки, щонайменше ще два тижні.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що військові ООС підвищені виплати отримають у квітні.

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