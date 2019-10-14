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Ворог використовує міномети, гранатомети і БМП: останні новини з фронту

На передовій напруга не спадає.

Напередодні був 21 обстріл. Сьогодні – чотири. Ворог продовжує використовувати міномети, гранатомети і БМП. Найгарячіше нині  біля Пісків, Павлополя, Чермалика, Новолуганського і Золотого. На щастя, загиблих і поранених немає.

З самого ранку позиції на Світлодарській дузі під щільним обстрілом бойовиків.

АГС – автоматичний станковий гранатомет, який ворог ховає по інший бік водойми. Кожна випущена граната з АГС розлітається на дрібні осколки, в діаметрі до восьми метрів від місця вибуху.

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Та для тутешніх бійців така ситуація звичайна справа. Куди більшого ураження терористичні війська завдають мінометом.

Під звуки мінометних пострілів найманці маскують ствольну артилерію. Повернулись до тактики бойових дій 3-річної давнини на Донбасі.

Та, попри обстріли, у захисників святковий настрій ніхто не скасовував.

До слова, на передовій посилюється напруження, Авдіївка регулярно фігурує у зведеннях.

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