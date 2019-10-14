Ворог використовує міномети, гранатомети і БМП: останні новини з фронту

На передовій напруга не спадає.

Напередодні був 21 обстріл. Сьогодні – чотири. Ворог продовжує використовувати міномети, гранатомети і БМП. Найгарячіше нині біля Пісків, Павлополя, Чермалика, Новолуганського і Золотого. На щастя, загиблих і поранених немає.

З самого ранку позиції на Світлодарській дузі під щільним обстрілом бойовиків.

АГС – автоматичний станковий гранатомет, який ворог ховає по інший бік водойми. Кожна випущена граната з АГС розлітається на дрібні осколки, в діаметрі до восьми метрів від місця вибуху.

Дивіться: Тактика випаленої землі. Бойовики стріляють по військових трасуючими снарядами

Та для тутешніх бійців така ситуація звичайна справа. Куди більшого ураження терористичні війська завдають мінометом.

Під звуки мінометних пострілів найманці маскують ствольну артилерію. Повернулись до тактики бойових дій 3-річної давнини на Донбасі.

Та, попри обстріли, у захисників святковий настрій ніхто не скасовував.

До слова, на передовій посилюється напруження, Авдіївка регулярно фігурує у зведеннях.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.