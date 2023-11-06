Воєнний стан в Україні продовжать | Дрони made in Ukraine | Новини Факти ICTV за 06.11.2023

– Блокада українських вантажівок на кордоні з Польщею

– Продовження воєнного стану в Україні

– Укроборонпром починає виробництво FPV-дронів

– Премія “Тато року”: хто отримав відзнаку

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 19:30 (06.11.2023).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.