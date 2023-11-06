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Воєнний стан в Україні продовжать | Дрони made in Ukraine | Новини Факти ICTV за 06.11.2023

– Блокада українських вантажівок на кордоні з Польщею
– Продовження воєнного стану в Україні
– Укроборонпром починає виробництво FPV-дронів
– Премія “Тато року”: хто отримав відзнаку

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 19:30 (06.11.2023).

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