Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Воєнний стан в Україні продовжать | Дрони made in Ukraine | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
– Блокада українських вантажівок на кордоні з Польщею
– Продовження воєнного стану в Україні
– Укроборонпром починає виробництво FPV-дронів
– Премія “Тато року”: хто отримав відзнаку
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