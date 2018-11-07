Воїни ООС знищили двох бойовиків: ситуація на Донбасі

На фронті поки без загострення. За минулу добу було 10 ворожих атак. Один наш військовий поранений.

Під обстрілами Кримське, Зайцеве, Шуми, Новгородське, Верхньоторецьке, Піски, Красногорівка, Старогнатівка та Павлопіль. Кремлівські найманці били з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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За даними розвідки, вчора двох окупантів знищено і двох поранено. Адже наші армійці на провокації не відповідають. Однак і нахабніти ворогу не дають. Відкривають вогонь у відповідь під час шквального обстрілу.

Українські військові пильнують. І кажуть: ситуація під контролем об’єднаних сил.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Росія визнала “вибори” на Донбасі.

Опубліковано Листопад, 07 в 12:30



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