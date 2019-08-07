Вп’ятеро менше областей і префектури: що передбачає адмінреформа в Україні

Децентралізація – одна з небагатьох реформ, результати якої справді відчули чимало українців. Щоправда, і вона на межі краху, бо передати реальні повноваження громадам без зміни адміністративно-територіального устрою практично неможливо.

Це добре розуміють у президентській партії Слуга народу, що матиме більшість у новій Раді і планує швидко втілити такі зміни в життя. Спочатку візьмуться за райони.

Як і раніше буде 24 області й автономна республіка Крим. А от кількість районів зменшиться майже вп’ятеро: із 490 планують залишити лише 100. Тобто, в середньому нинішні 5 районів у майбутньому об’єднають в один. Сьогодні в Україні вже 924 добровільно об’єднані громади. На новій карті таких має бути півтори тисячі. Саме в ОТГ увійдуть усі 11,5 тис. сільських рад.

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Замість наявних районних і обласних державних адміністрацій запровадять префектури, що вже не розпоряджатимуться грошима, бо це буде функція місцевих рад, а лише контролюватимуть дотримання законів і Конституції України.

Провести адміністративно-територіальну реформу – це як правильно почати будівництво нового будинку з фундаменту, переконаний колишній віце-прем’єр Роман Безсмертний.

Поки ж керівники ОТГ мають ті самі повноваження, що й керівники райадміністрацій. Навіщо останні – невідомо. Зате відомо, що з держбюджету на утримання однієї РДА витрачають майже 10 млн гривень щомісяця. Тобто втрати річні – мільярдні.

Фахівці і політики визнають, що опір буде шалений, особливо з боку чиновників, які втрачатимуть теплі місця. Але, якщо не робити рішучих змін – страждатимуть мільйони українців.

До слова, економія у 4,5 млрд та розподіл влади: чому потрібні префектури та розширені райони.

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