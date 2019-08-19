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Впали на бетон із 30-метрової висоти. Подробиці НП під час джампінгу в Буковелі

У Буковелі джампінг ледь не закінчився трагедією. Молода пара зірвалась і впала на бетон. Обоє в реанімації, причиною став обрив мотузки.

Віталій отямився вже у лікарні. Того дня приїхав із Львівщини в Буковель разом з друзями – святкувати день народження своєї дівчини. Разом із коханою вирішили  стрибнути на мотузці з вежі.

Та замість обіцяного польоту над водою полетіли вниз – просто на бетон. Хлопця у важкому стані доставили в реанімацію Івано-Франківської обласної лікарні.

Дівчина в Яремчанській міській лікарні. Медики кажуть – народилась у сорочці, при падінні з майже 30-метрової висоти травми могли бути набагато серйозніші. Хоча на лікарняному ліжку їй доведеться провести щонайменше два місяці.

Вежа, з якої стрибала молода пара,на березі озера – в центрі Буковелю. Атракціон вже не працює. Відомо, що під людьми обірвалася відтягуюча мотузка.

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Чому обірвалася мотузка – поки не відомо. Фахівці припускають, вона могла бути бракована. Та остаточно буде відомо після експертизи, на яку взяли все обладнання. Представники гірського-лижного комплексу кажуть – атракціон належить підприємцю з Києва, який орендує в них місце.

Своєї провини в тому що сталося – власники атракціону не бачать. Запевняють, все обладнання  сертифіковане і постійно провіряється.

Підприємці вже зв’язалися з потерпілими, оплатили лікування.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Якщо провину підприємця доведуть – йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Раніше Факти ICTV писали, що під час мітингу під Одеською облрадою ВІЛ-інфікований активіст покусав чоловіка.

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