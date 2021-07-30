Впав із шафи: у Дніпрі дитині ножем пробило череп
У Дніпрі госпіталізували маленького хлопчика з ножем у голові. Дитина стала жертвою нещасного випадку.
Надзвичайна подія сталася у середу, 28 липня.
На кухні з шафи на п’ятирічного хлопчика впав ніж. Він встромився дитині в голову.
Постраждалого одразу госпіталізували в обласну дитячу лікарню.
За словами медиків, лезо ножа пробило череп малюка.
Наразі постраждалого прооперували. Стан здоров’я дитини стабільний.
Хлопчик поки що перебуває у відділенні нейрохірургії на подальшому лікуванні.
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2021-07-30
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