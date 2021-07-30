Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

Впав із шафи: у Дніпрі дитині ножем пробило череп

У Дніпрі госпіталізували маленького хлопчика з ножем у голові. Дитина стала жертвою нещасного випадку.

Надзвичайна подія сталася у середу, 28 липня.

На кухні з шафи на п’ятирічного хлопчика впав ніж. Він встромився дитині в голову.

Постраждалого одразу госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

За словами медиків, лезо ножа пробило череп малюка.

Наразі постраждалого прооперували. Стан здоров’я дитини стабільний.

Хлопчик поки що перебуває у відділенні нейрохірургії на подальшому лікуванні.

Читайте:

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бив та погрожував: у Чернігові чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку
Бив та погрожував: у Чернігові чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку
Масштабна ДТП під Дніпром: зіткнулися чотири авто, є загиблий та постраждалі
Масштабна ДТП під Дніпром: зіткнулися чотири авто, є загиблий та постраждалі
Де купатися в Києві – найкращі пляжі 2021
Де купатися в Києві – найкращі пляжі 2021
Авіакатастрофа на Прикарпатті: загинули чотири людини
Авіакатастрофа на Прикарпатті: загинули чотири людини
Вчився кермувати: у Києві дев’ятирічний хлопчик на Tesla спричинив ДТП
Вчився кермувати: у Києві дев’ятирічний хлопчик на Tesla спричинив ДТП
Дихає самостійно: жінка, яку тричі переїхала автівка, вижила
Дихає самостійно: жінка, яку тричі переїхала автівка, вижила
Трагедія у Дніпрі: 4-річний хлопчик загинув, гуляючи біля міського фонтану
Трагедія у Дніпрі: 4-річний хлопчик загинув, гуляючи біля міського фонтану
Підозрюваних у нападі на Наталю Ешонкулову затримали – активістка їх упізнала
Підозрюваних у нападі на Наталю Ешонкулову затримали – активістка їх упізнала
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка