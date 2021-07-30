Впав із шафи: у Дніпрі дитині ножем пробило череп

У Дніпрі госпіталізували маленького хлопчика з ножем у голові. Дитина стала жертвою нещасного випадку.

Надзвичайна подія сталася у середу, 28 липня.

На кухні з шафи на п’ятирічного хлопчика впав ніж. Він встромився дитині в голову.

Постраждалого одразу госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

За словами медиків, лезо ножа пробило череп малюка.

Наразі постраждалого прооперували. Стан здоров’я дитини стабільний.

Хлопчик поки що перебуває у відділенні нейрохірургії на подальшому лікуванні.

Читайте:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.