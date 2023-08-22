Відео
Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Терміново
У Кривому Розі пролунав вибух: в кількох районах зникло світло, є постраждалий
Оксана Михайлова, журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Вперше побачила сина в укритті: історії дітей народжених під вибухи

Діти, народжені на початку великої війни. Напередодні річниці незалежності Факти хочуть розповісти історії і переживання тих жінок, які народжували торік 24, 25 і 26 лютого. Про їхню радість і тривогу, страх і надію.

24 лютого, коли Росія кидала на Київ ракети і вже шикувала колони техніки, Анастасія, Дарина і ще сотні жінок по всій Україні чекали на народження дитини. Тому коли пів Києва кинулися виїжджати, у жінок такого вибору не було – народжувати в дорозі вони б не ризикнули.

У Насті почалися перейми, а дорога до пренатального центру стала суцільним затором. У пологовому все було незвично. Емоції теж були різними, особливо, коли була вже з маленькою Валерією в укритті. Медики теж були шоковані і на ходу метикували, що робити з дітками й батьками. Немовлят з інтенсивної терапії носили донизу. Всі всім допомагали.

Дарина згадує, до пологового їхали 25 лютого і фактично порожньою дорогою. Домчали швидко і під ранок народився Нікіта. Той час Дарині згадувати важко. Рада, що поряд був чоловік. Одразу після пологів вона не раз спускалася в укриття. Там Дарина побачила сина, він був в інкубаторі.

Маленька Валерія, попри народження в тривожні часи – спокійна і щаслива дитина. І малюки, і батьки прожили непрості часи: тривоги, обстріли, блекаути. Та все ж вирішили залишитись в Україні. Вдячні медикам за допомогу, вдячні своїм дітям за те, що вони такі сильні.

Медичні працівники у війну радіють кожному малюку. Їх народжується значно менше, але дітки – є. Вагітні українки приїздять навіть з-за кордону, щоб народити вдома.

Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Натягують протимінні сітки та ставлять спостережні пункти: Одеса готова до пляжного сезону
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей народжених під вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (11.08.2023)
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей народжених під вибухи
Найдосвідченіший у світі оператор ППО – українець: унікальний досвід наших бійців
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей народжених під вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей народжених під вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (15.08.2023)
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей народжених під вибухи
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей народжених під вибухи
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Вперше побачила сина в укритті: історії дітей народжених під вибухи
Ігри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь