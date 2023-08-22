Вперше побачила сина в укритті: історії дітей народжених під вибухи

Діти, народжені на початку великої війни. Напередодні річниці незалежності Факти хочуть розповісти історії і переживання тих жінок, які народжували торік 24, 25 і 26 лютого. Про їхню радість і тривогу, страх і надію.

24 лютого, коли Росія кидала на Київ ракети і вже шикувала колони техніки, Анастасія, Дарина і ще сотні жінок по всій Україні чекали на народження дитини. Тому коли пів Києва кинулися виїжджати, у жінок такого вибору не було – народжувати в дорозі вони б не ризикнули.

У Насті почалися перейми, а дорога до пренатального центру стала суцільним затором. У пологовому все було незвично. Емоції теж були різними, особливо, коли була вже з маленькою Валерією в укритті. Медики теж були шоковані і на ходу метикували, що робити з дітками й батьками. Немовлят з інтенсивної терапії носили донизу. Всі всім допомагали.

Дарина згадує, до пологового їхали 25 лютого і фактично порожньою дорогою. Домчали швидко і під ранок народився Нікіта. Той час Дарині згадувати важко. Рада, що поряд був чоловік. Одразу після пологів вона не раз спускалася в укриття. Там Дарина побачила сина, він був в інкубаторі.

Маленька Валерія, попри народження в тривожні часи – спокійна і щаслива дитина. І малюки, і батьки прожили непрості часи: тривоги, обстріли, блекаути. Та все ж вирішили залишитись в Україні. Вдячні медикам за допомогу, вдячні своїм дітям за те, що вони такі сильні.

Медичні працівники у війну радіють кожному малюку. Їх народжується значно менше, але дітки – є. Вагітні українки приїздять навіть з-за кордону, щоб народити вдома.

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