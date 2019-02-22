Вперше в Україні Baby Champ Krasiya: 100 дітей борються за перемогу у слаломі-гіганті

Турнір дитячий – та не дитячі пристрасті. На Закарпатті вперше в історії України відбулися змагання з гірськолижного спорту для найменших спортсменів Baby Champ Krasiya.

На старт в селі Кострино вийшли дітлахи віком від 7 до 11 років. Раніше в нас на такі чемпіонати виходили з 12.

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Близько 100 хлопчиків і дівчаток борються за перемогу у двох дисциплінах – слаломі та слаломі-гіганті.

До слова, на Львівщині, яка поки лідирує за кількістю хворих на кір в Україні, розпочали масову вакцинацію школярів. Впродовж трьох тижнів у планах захистити 50 тисяч нещеплених учнів.

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