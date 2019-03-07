Вперше від початку року ворог на передовій застосував велику артилерію

Уперше від початку року окупанти застосували велику артилерію калібру 152 мм. А вже зі звичних тут мінометів бойовики гатять по українських опорниках уздовж майже всієї лінії фронту.

Перепадає і цивільним. Напередодні під ворожим вогнем опинилася бригада ремонтників у Мар’їнці на Донеччині. А в Лебединському на Приазов’ї війна зайшла чи не до кожного двору.

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Зрешечені паркани, понівечені будинки. Проте в підвалах люди прихистку вже не шукають – стомилися. І до звуків обстрілу за п’ять років звикли, вони тут за колискову. Більшість жителів села давно звідси виїхала. Ті, хто лишився, вже й не пам’ятають, яка вона – цивілізація.

Від туги та безгрошів’я намагаються рятуватися городами. Щойно зійшов сніг, стали до роботи. Але й тут війна не дає про себе забути – люди відрами збирають осколки. Тому, кажуть, поки на мирній території всі чекають весни, тут понад усе прагнуть миру.

До слова, Факти ICTV розповідали про пастки бойовиків на Донбасі.

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