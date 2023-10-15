Відео
Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Черкаській області засудили батька трьох дітей, який отримав повістку і відмовився від мобілізації
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Дальність ураження до 150 км: що відомо про боєприпаси GLSDB
Наєв: Опівночі на Сумщину прорвалась група диверсантів
Один дрон збили, інший спровокував пожежу: що відомо про атаку БпЛА на Черкащині
Орест Дрималовський

Вперше за 18 років! Потяг Львів-Варшава | Твір Франка ожив | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023

– Росіяни вдарили ракетою по Запорізькому району

– Окупанти вдарили авіабомбою по Дружелюбівці під Ізюмом: є загиблі

– Відновлення Харкова: як місто готується до опалювального сезону

– Другий літак, який евакуюватиме українців з Ізраїлю: скільки ще в небезпеці

– Укрзалізниця запустила потяг Львів-Варшава: як він курсуватиме

– Прем’єра “Для домашнього огнища” за Іваном Франком: вистава про стосунки в родинах, де є військові

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16:30 (15.10.2023).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Вперше за 18 років! Потяг Львів-Варшава | Твір Франка ожив | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Вперше за 18 років! Потяг Львів-Варшава | Твір Франка ожив | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених
удар по Харкову
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією
російські російський
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Вперше за 18 років! Потяг Львів-Варшава | Твір Франка ожив | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
Більше відео
Політика Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості
Вперше за 18 років! Потяг Львів-Варшава | Твір Франка ожив | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Вперше за 18 років! Потяг Львів-Варшава | Твір Франка ожив | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Ігри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь