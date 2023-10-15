Вперше за 18 років! Потяг Львів-Варшава | Твір Франка ожив | Новини на Фактах ICTV за 15.10.2023
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– Прем’єра “Для домашнього огнища” за Іваном Франком: вистава про стосунки в родинах, де є військові
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 16:30 (15.10.2023).
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