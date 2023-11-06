Відео
Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
На Запорізькому напрямку РФ вдарила Іскандером по особовому складу 128 бригади: загинули військові
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
Терміново
Вибухи в Дніпропетровській області: є влучання та збиті ракети
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Орест Дрималовський

Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023

– Як загинув помічник Залужного Геннадій Частяков

– На Дніпропетровщині збили ворожий Шахед

– Наслідки нічної атаки по Одесі

– Ексдепутат Миколаївської міськради отримав 15 років в’язниці за роботу на розвідку РФ

– У ЗСУ показали фото знищеного російського ракетоносія “Аскольд”

– ЗСУ тримають оборону Авдіївки

– Проєкт “Замаскуй військового»: як долучитись

-Візит Дмитра Кулеби до Південно-Африканської Республіки

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 23:00 (06.11.2023).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
ТЦК знатиме про військовозобов’язаних усе: які нововведення готуються впровадити
військовий квиток, мобілізація
Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків
Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
20-та річниця провокації біля Тузли: як Україна вперше зупинила Росію
Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Повітряна тривога! Які регіони України під ударом | Новини Факти ICTV за 24.10.2023
Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Демографічна катастрофа та брак фахівців: що чекає на Україну після війни
Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Більше відео
Політика Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості
Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Вперше за 25 років Кулеба зустрівся з… | Ідеолога “МНР” засудили | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Ігри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь