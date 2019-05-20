Впевнені, що будуть зміни: бійці ООС про інавгурацію Зеленського

На східному фронті тимчасове затишшя. Російсько-окупаційні війська лише тричі порушили режим припинення вогню. Ворог стріляв з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок атаки один військовослужбовець ООС поранений. Втрати противника уточнюються.

У день інавгурації новообраного президента військові на передовій рахують хвилини. Вони точно впевнені – зміни будуть. Дивитимуться трансляцію інавгурації після бойового чергування.

Читайте: Ворог розуміє тільки мову сили: як бійці ООС відповідають на обстріли

Відтіснити від населених пунктів, взяти вогонь на себе. Зараз це головне завдання українських армійців. І з завданням переключити увагу з населеного пункту на себе військовослужбовці справились на відмінно.

Військова підлість проти військової геометрії. Визначити напрямок звідки летить міна при одиночному вистрілі вкрай важко. Але, знаючи відстані до різних ворожих позицій, звідки можуть бити міномети, армійці визначають розташування вогневої точки, рахуючи секунди.

До слова, Факти ICTV розповідали про здобутки ООС за рік.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.