Вплив компанії Coca-Cola на економіку та суспільство України

Сьогодні бізнес – це не просто історія про прибуток. Це про вирішення суспільно-важливих питань. Коли є потреба, свідомі компанії шукають шляхи до вирішення проблем.

В умовах тривалої коронакризи, особливо важливим стає те, наскільки бізнес підтримує економіку, суспільство, державу.

Компанія Coca-Cola вдалась до такої підтримки. Дослідницька компанія підрахувала, що кожна гривня доданої вартості, породжує щонайменше 10 грн у економіці України загалом. У підсумку в 2020 році ця сума склала більше 11 млрд грн. Кожне робоче місце підтримує близько 18 робочих місць в економіці України, що загалом становить понад 25 тис. постійних робочих місць.

Також підприємства і компанія зокрема взялись допомагати і в подоланні пандемії, передаючи лікарням обладнання та надаючи іншу необхідну допомогу.

Не забуває підприємство і про захист довкілля, зокрема піклування питанням відповідального поводження з відходами. Так у компанії зазначають, що за підсумками 2020 року їм вдалося добровільно зібрати близько 43% еквіваленту усього обсягу випущеної упаковки.

Також підприємства піклуються і про соціально важливі ініціативи. Так, на приклад, компанія розвиває ідею надання грантів жінкам-підприємницям на розвиток власного бізнесу та підтримки освітньої онлайн-платформи, щоб усі мали можливість готуватися дистанційно до ЗНО, що, звісно, особливо важливо під час пандемії.

Ці тенденції обговорювали під час візиту на підприємство тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін та представників державних органів та установ України.

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