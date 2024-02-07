Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
ВРУ звільнила міністерку у справах ветеранів Лапутіну | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
– Зведення Генштабу 07.02.2024.
– На Торецькому напрямку ворог збільшив кількість обстрілів.
– Минулої доби окупанти 37 разів обстріляли Херсонщину.
– Атака на Київ 07.02.2024: 4 людини загинули, 40 – постраждали.
– Україна продовжує нарощувати потужність власних сил радіоелектронної боротьби – Ігнат.
– Атака на Миколаїв 07.02.2025: загинув чоловік.
– Парламент схвалив новий законопроєкт про посилення мобілізації у першому читанні.
– Верховна Рада відправила у відставку міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну.
– Швеція офіційно закрила справу про підрив на Північних потоках через відсутність юрисдикції.
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