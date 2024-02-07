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ВРУ звільнила міністерку у справах ветеранів Лапутіну | Новини Факти ICTV за 07.02.2024

– Зведення Генштабу 07.02.2024.

– На Торецькому напрямку ворог збільшив кількість обстрілів.

– Минулої доби окупанти 37 разів обстріляли Херсонщину.

– Атака на Київ 07.02.2024: 4 людини загинули, 40 – постраждали.

– Україна продовжує нарощувати потужність власних сил радіоелектронної боротьби – Ігнат.

– Атака на Миколаїв 07.02.2025: загинув чоловік.

– Парламент схвалив новий законопроєкт про посилення мобілізації у першому читанні.

– Верховна Рада відправила у відставку міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

– Швеція офіційно закрила справу про підрив на Північних потоках через відсутність юрисдикції.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 15.00 (07.02.2024).

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