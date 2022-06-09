Врятували не одне життя: як дизайнерка та журналістка програми Антизомбі стали парамедиками

Медичний екіпаж жіночого батальйону, до якого входять дизайнерка одягу Юлія та журналістка програми Антизомбі Олександра, врятував не одне життя.

Нині вони закріплені за спецпідрозділом Кракен, згадка про який наводить жах на російських солдатів.

Це був останній перед повномасштабною війною випуск програми Антизомбі, над яким, разом з командою, працювала й Аляска.

А коли почалася повномасштабна війна – дівчина сказала, що хоче разом із Кубою рятувати життя.

Їх поважають за професійність і досвід – після Майдану Куба була на Донбасі, вивозила поранених бійців. Її завдання не просто евакуювати, а буквально дістати з того світу. Ризикуючи власним життям.

Скільки евакуювали поранених за час повномасштабної війни – не рахували. Але вижили всі, розповідають парамедики.

Нині на Харківщині працюють восьмеро парамедиків, їх називають медичним екіпажем жіночого батальйону з ветеранського руху.

До нього входять 400 жінок, які пройшли війну на Донбасі. Коли Путін розв’язав повномасштабну війну – знову взяли в руки зброю, волонтерять і рятують життя. Невдовзі парамедиків стане ще більше – жінки вже проходять спеціальну підготовку.

А після перемоги знову боротимуться за рівноправ’я жінок і чоловіків в армії, працюватимуть над реабілітацією ветеранок і надаватимуть юридичну допомогу. І будуть просто жити: шити одяг і промивати мізки росіянам – там роботи на роки.

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