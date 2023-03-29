Врятували Україну від холоду: як Нафтогаз пройшов найскладніший опалювальний сезон

Опалювальний сезон 2022-2023 років завершився! І попри війну – успішно. Попри обстріли критичної інфраструктури та апокаліптичні прогнози ворога переважна більшість українців узимку була з теплом.

Неабияк у цьому посприяла й погода. Проте головні герої цієї зими – українські комунальники та енергетики.

Саме вони й вдень, і вночі лагодили обладнання та мережі.

Росіяни хотіли заморозити Україну, та попри все, наші міста залишалися з теплом.

Мережі не перемерзали. Навіть під час відключень електрики чи локальних поривів труб вдома було комфортно, згадують, зокрема, у Новояворівську, що на Львівщині.

– Температура могла впасти на пару градусів, не більше. Холодно не було. Самі знаєте: українці – незламний народ, холодом нас уже не налякати, – розповів Роман Карук, мешканець Новояворівська.

Теплі батареї – це результат не лише сприятливої погоди, а насамперед злагодженої роботи влади, енергетиків і комунальників, констатує голова Нафтогазу та Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду Олексій Чернишов.

– Цей опалювальний сезон пройдено. Ми його пройшли успішно. Насправді то був найскладніший опалювальний сезон, найскладніша зима в історії незалежної України. Але ми з цим впоралися. І я вдячний всім працівникам цієї галузі за такий результат, – додав Олексій Чернишов, голова правління НАК “Нафтогаз України”.

На Новояворівській та інших ТЕЦ, якими керує Нафтогаз, енергетики нарешті можуть зітхнути з полегшенням. Ця зима для них була як одна довга зміна – з регулярними ремонтами та графіками відключень електрики.

Працювати доводилося цілодобово й за будь-якої погоди. Та енергетики справилися й отримали неоціненний досвід: тепер їх уже нічим не налякати.

Цей досвід знадобиться вже наступної зими, яка може бути не легшою. Тому в Нафтогазі вже готують свої ТЕЦ до нового опалювального сезону.

– Ми вже маємо готуватися до наступного опалювального сезону – 23-24. Нафтогаз вже розпочав цю роботу. У першу чергу – це об’єми газу, українського газу, який Нафтогаз має збільшувати, наш видобуток. Ми працюємо над цим щодня, – розповів Олексій Чернишов, голова правління НАК “Нафтогаз України”.

В Нафтогазі впевнені: завдяки сучасним технологіям навіть старі зношені ТЕЦ та котельні можна перетворити на привабливі об’єкти для інвестицій.

Це не лише зекономить країні газ, а й підвищить її енергобезпеку. Разом з енергоефективними заходами це має допомогти країні пройти наступні зими без дефіциту палива та потужностей.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.