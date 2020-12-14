Врятувати світ ціною власного життя: в Україні відзначають День ліквідатора аварії на ЧАЕС

Досі ця аварія вважається найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Дату вшанування ліквідаторів – 14-го грудня – обрали не випадково. Саме цього дня у 1986 у році четвертий, зруйнований вибухом, енергоблок ЧАЕС накрили спеціальним саркофагом.

У ліквідації наслідків аварії брали участь понад 526 тис. людей. Наші кореспонденти зустрілися з одним з героїв-ліквідаторів. Він пригадав ті страшні події і розповів як живе зараз.

Ярославу Круликовському було 40 років, коли з другою ротацією пожежних влітку 1986 року його послали з Миколаєва на Київщину.

За десять років після аварії чоловік пішов на пенсію. Каже, служив би й ще, але здоров’я не дозволило. Через високу дозу опромінювання отримав першу категорію ліквідатора. Має пільги: 360 гривень щомісяця, раз на рік путівку до санаторію та безкоштовні ліки.

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Протягом лише одного місяця після Чорнобильської катастрофи від отриманого опромінення за різними даними загинуло від 30 до 200 пожежників та працівників станції. Для подальшої ліквідації наслідків аварії були задіяні люди різних професій – військовослужбовці, правоохоронці, будівельники, транспортники, медпрацівники – загалом понад 600 тис. осіб.

Працювали вахтовим методом – приїздили, отримували максимально допустиму дозу радіації й їхали назад. На зміну їм приїздили інші. Багато з них поплатилися життями і здоров’ям, аби без перебільшення – врятувати світ.

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