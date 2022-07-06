Всенародна перемога: День вишиванки отримав престижну європейську премію

Україна вперше стала переможницею престижної європейської премії в галузі культурної спадщини Europa Nostra Awards 2022. Всесвітній день вишиванки переміг у номінації Залучення громадян і підвищення обізнаності.

Співзасновниця свята вишиванки Леся Воронюк розповіла детальніше про нагороду, номінацію та з ким ми змагалися.

– Це одна з п’яти номінацій, в яких відбувається конкурс. Дуже важливо, поважно і відповідально те, що Україна вперше виграла таку престижну премію. Це найбільш престижна європейська премія в галузі культурної спадщини. Ця відзнака означає, що Всесвітній день вишиванки став видимим для європейської та світової спільноти. Це наша всенародна перемога, – зазначила Воронюк.

Каже, важливим аспектом є те, що європейці, які працюють в галузі культурної спадщини сильно звертають увагу на те, що це не лише про минуле, а й про те, як воно впливає на формування сучасних ідентичностей і цінностей в кожній країні.

– Ми змагалися з величезною кількістю претендентів із всіх європейських країн. Це складний конкурс, який відбувається в декілька етапів і номінаційне досьє ли готували ще в листопаді-грудні і тільки зараз ми дізналися про те, що перемогли, – сказала Леся.

Церемонія нагородження відбудеться у вересні в Празі, куди запрошено делегацію представників із України.

– Буде відзнака, статуетка, грошова премія. Також ми плануємо позмагатися за окремий приз глядацьких симпатій, де відзнака в €10 тис. додатково. Хочемо виграти, щоб цю премію акумулювати на створення музею української вишиванки в Чернівцях, який буде присвячений виключно вишитій сорочці, – поділилася Воронюк.

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