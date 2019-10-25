Всесвітній день макаронів: як правильно обрати та приготувати

25 жовтня свій день святкує паста. Нам більш відома, як макарони чи локшина. День народження вона святкуватиме лише за місяць в італійському містечку Граньяно. В нас є стереотип, що макарони – калорійний та не дуже корисний продукт. Однак, це не зовсім так, переконують дієтологи.

Борошно, сіль, вода та яйце. Прості продукти перетворюються на гастрономічну релігію бодай не всього світу – пасту. Історики кажуть, що про макарони знали в Китаї ще чотири тисячі років тому. А до Європи їх привіз Марко Поло.

Вермішель, локшина, тальятеле, лінгвіні та папарделе. В світі понад півтисячі видів пасти.

Сьогодні кажемо паста, думаємо – Італія. Один із всесвітньо відомих виробників локші – італійська Барілла. З хлібного магазинчика у Пармі Барілла перетворилася на потужне виробництво з експортом у сотню країн. І підкорила Америку.

Нагодуйте людей так, як би ви нагодували своїх дітей – девіз компанії . Тамтешня паста без додавання яєць.

Кажуть, деякі види італійської пасти готують з українського борошна. Так й у Києві можна скуштувати тальятелле чи лінгвіні за тамтешнім рецептом.

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Хтось ламає спагеті перед тим, як варити. Хтось ріже вже готові. Але це злочин, переконують гурмани. Правильним буде намотати пасту на виделку і, підтримуючи ложкою, відправити до рота. Але й цей спосіб недосконали. Італійці підсувають макарони в тарілці ближче до себе. А накручують на виделку три-п’ять штучок, що залишилися. І з легкістю роблять це без виделки.

У 100 грамах макаронів з твердої пшениці – лише 300 калорій. Є вітаміни групи В, РР та Е. Достатньо кальцію, марганцю, заліза, магнію, фосфору і калію. У хорошій пасті немає холестерину. А клітковина сприяє швидкому виведенню токсинів з організму. Але це стосується лише локші з твердих сортів пшениці.

Пасту ж з твердих сортів пшениці можна давати навіть дітям з двох років. Аби обрати корисну, треба читати етикетку і приготуватись заплатити трохи більше.

Добра паста – самостійна страва. Їй не потрібні сосиски чи багато м’яса. Достатньо смачного соусу. І можна святкувати день народження пасти.

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