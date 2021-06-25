Всесвітній день Візьми собаку на роботу – поради та переваги

В Україні традиційний день, коли собаки мають можливість побачити, як їх господарі заробляють, і їм на життя, і своїм чотириногим друзям. Адже остання п’ятниця червня – всесвітній день Візьми собаку на роботу. Його зініціював бренд Клуб 4 лапи, які впевнені, що така подія надає позитиву, і тваринам, і людям. Поліпшує настрій, додає дружності у взаєминах та успіхів у роботі.

Присутність собак в офісі, це, як правило, невимушена, але в той же час продуктивна атмосфера. І я спостерігаю за цим не перший рік і можу з впевненістю сказати, що це не просто слова.

Власники тварин кажуть, що особливо актуальною потреба є зараз, як відновлення після ізоляції. Можливо, варто й не обмежуватися одним днем.

Клуб 4 Лапи об’єднує любов’ю до улюбленців українські офіси та закликає долучитись до програми Лапи в офісі, що перетворює українські офіси на pet-friendly. Зокрема, радять запитати у колег, чи немає ні в кого алергії на шерсть та уточнити у керівництва, чи можна прийти з собакою до офісу.

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