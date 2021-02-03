Всеукраїнська школа онлайн: 120 тис. українців навчається дистанційно

120 тис. українців скористалися Всеукраїнською школою онлайн майже за два місяці роботи. 95 тисяч із них – учні, решта – вчителі та батьки.

Сьогодні на платформі є 800 уроків із 18-ти предметів, ще 1 тис. додадуть найближчим часом.

До створення занять залучають понад півсотні учителів з усієї країни. Кожен урок в онлайн-школі – це відеолекція, конспекти, матеріали й тести для самоперевірки.

Активно користуватись програмою почали під час карантину, але тепер чимало педагогів та учнів продовжують закріплювати знання з її допомогою.

За словами директора Інституту модернізації освіти Вадима Карандія, відео з платформи завантажили чи переглянули вже понад 15 млн разів. Такі показники, каже він, є досить вагомими.

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За допомогою Всеукраїнської школи онлайн вчителі можуть не лише користуватись контентом, а й відслідковувати прогрес учнів. Так, учителі можуть бачити, які ролики учень переглядав та які бали отримав під час підсумкового тестування.

Розробники обіцяють додати до програми курс з інформатики, а також зробити переклад жестовою мовою до всіх уроків.

Всеукраїнська школа онлайн почала працювати в Україні 11 грудня. Це комплексний збірник для учнів 5-11 класів, який дозволяє проходити навчальну програму дистанційно. У Міністерстві освіти розраховували, що платформа стане помічником для учнів, вчителів та батьків. Детальніше про Всеукраїнську школу онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.