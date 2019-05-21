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Факти / Відео / Україна

Всеукраїнський конкурс оборонних технологій – розробки від КПІ

Роботи- розміновувачі, супутники, що стануть очима нашої армії, супер захищені системи зв’язку та артилерійські тренажери – це останні розробки українських інженерів для армії. Вітчизняні ідеї, що здатні захистити нашу територію та підвищити надійність армії – на першому всеукраїнському конкурсі оборонних технологій.

Інноваційна розробка харківських інженерів. Тренажер для екіпажу бронетранспортера. Розробка дає змогу військовим без проблем пересісти в бойову машину і не зазнати втрат.

Експериментальний зразок військового супутника. Він може стати очима української армії. Такі апарати здатні розгледіти техніку й людей та передавати інформацію в реальному часі.

Дивіться: Безпілотники і БМП: Україна презентувала новинки військової техніки

Такі системи існують лише в США, Китаї та Ізраїлі.  Вартість проекту 15 млн доларів. Це значно менше ніж закордонні аналоги. Наші дешевші, тому що в КПІ вже мають вдалий досвід запуску наносупутників .

А ще пневмогармати, лазери, роботи-розміновувачі  – всього майже півсотні проектів для оборонки  від українських інженерів вийшли у фінал першого в Україні конкурсу оборонних технологій. За задумом організаторів – проект має стати містком між розробниками та інвесторами.

До слова, зброя-2019: чим вразила Україна в ОАЕ.

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