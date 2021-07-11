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Олена Баранова |

Всіх розстрілювали, я закрила очі. Фільм Бабин Яр. Контекст у Каннах

Пандемія Covid-19 внесла деякі корективи в життя кінофестивалю в Каннах. По-перше, фестиваль проводиться дещо пізніше ніж зазвичай. По-друге, всім учасникам фесту треба робити обов’язковий ПЛР-тест кожні 2 дні. А по-третє, багато країн не приїхало. В національних павільйонах країн учасниць багато наметів без прапорів. Український прапор тут є.

Денис Іванов – український кінопродюсер, співзасновник одеського кінофестивалю, розповів, що незначна кількість учасників – це можливість для України показати себе детальніше.

В наметі кипить робота. Тут переконують іноземців інвестувати в українське кіно.

– Ми вмієм знімати, – кажуть тут і мають чим довести. Днями на тутешній сцені показали українсько-швейцарську стрічку “Ольга”. Вона розповідає про події Євромайдану через переживання української молодої спортсменки, яка змушена виїхати в Швейцарію. Стрічку тепло прийняли. А надвечір Канни очікують на ще одну прем‘єру.

Фрагмент з фільму Бабин Яр. Контекст. Розповідь української акторки Діни Пронічевої. В 1941 році її мали розстріляти в Бабиному Яру.

Стали всіх розстрілювати. Я закрила очі, стиснула кулаки, напружила всі м’язи і кинулася вниз до пострілу. Мені здавалося, що я летіла вічність. Але я впала на трупи благополучно.

Діна Пронічева дивом вижила. І 1946 року дала свідчення проти нацистів. Повна версія її розповіді – унікальна. Ці кадри світ побачить вперше.

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