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Людмила Богданова |

Встановлювали кондиціонер і зірвалися вниз: під Одесою загинули двоє робітників

У селищі Фонтанка Одеської області із третього поверху зірвались двоє чоловіків. Вони встановлювали у будівлі кондиціонер.

Один загинув на місці – на нього впала металева конструкція і придавила. Іншого госпіталізували у важкому стані до лікарні, однак серце чоловіка не витримало.

Для встановлення обставин трагедії на місце прибули слідчі. За попередніми даними, смерть сталася через те, що металева опора, на яку мали встановлювати кондиціонер, була погано закріплена.

Головний інженер обслуговуючого кооперативу Олександр Чумаченко повідомив Фактам ICTV подробиці трагедії у Фонтанці.

– Тут проводили роботи з монтажу кондиціонеру приватним шляхом, навіть не фірма, яка має на це спеціальний дозвіл. Погіршило справу те, що люди виконували роботу без засобів захисту.

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