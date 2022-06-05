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Встановлюють пневмобалони та посилену ходову: як одесити модернізують авто для фронту

Назар Бурхан журналіст Факти ICTV

У війні неабияку роль відіграють позашляховики. Маневрені, здатні долати перешкоди в будь-яку погоду та, у порівнянні з військовою технікою, легкі.

Однак перед відправкою на фронт машини треба модернізувати відповідно до військових задач, аби у відповідальний момент автівка не підвела. Автомеханіки з Одеси Олексій та Євген показали, як готують машини до фронту.

Від самого початку війни чоловіки, як і більшість українців, займалися волонтерством: збирали все необхідне для захисників, розвозили по всій Україні гуманітарну допомогу.

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Паралельно –  працювали в автомайстерні, виготовляючи шипи для боротьби з автомобілями окупантів. Та згодом друзі вирішили використати свої навички автомеханіків.

Охочих допомогти армії машинами зараз багато, але спершу – більшість з них потребують ремонту. Для бойових виїздів найкраще підходять позашляховики, які зможуть подолати різноманітні перешкоди. Головне – аби в автівки були цілі рама та кузов.

– Це, в принципі, універсальний позашляховик, який дозволяє перевозити великі вантажі, і тягати, якщо треба якісь легкі гармати або когось витягувати з болота, – сказав автомеханік Євген Стоянов.

Модернізація цивільного авто під військові цілі – справа не з дешевих, і в соціальних мережах чоловіки збирали кошти на ремонт.

Аби залучити більше грошей, вони щодня знімають відеозвіти й викладають у мережу, аби у людей не виникало жодних  сумнівів.  Розуміючи, що від їх роботи залежить життя наших воїнів, Олексій та Євген замінюють всі необхідні деталі та максимально модернізують автівку. Найголовніше для них – щоб у відповідальний момент автомобіль не підвів.

– Ми вирішили встановити посилену підвіску, тому що вона вивозитиме військових у великій кількості, перевозитиме боєприпаси. Назад ми встановимо пневмобалони для того, щоб можна було рівень машини регулювати, вперед – посилену ходову у вигляді важелів, амортизаторів та стійок, – сказав автомеханік Євген Стоянов.

Як фінальний штрих – у причіп планують встановити дистанційну систему залпового вогню.  Нині на черзі ще три автомобіля, які треба модернізувати для української армії.

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