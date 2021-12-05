Встановили паркан та зробили провулок приватним: в Одесі сусіди не можуть поділити дорогу

В Приморському районі Одеси сусіди не можуть поділити невелику дорогу, яка поєднує між собою дві вулиці. Мешканці приватного сектору вирішили поставити паркан. Мовляв, сусідню вулицю зробили односторонньою. Всі почали їздити повз них. Це неабиякий дискомфорт, тому й перекрили.

Встановлює паркан житлово-будівельний кооператив Чорноморець-Аркадія, входять до нього 50 мешканців приватного сектору. Вони запевняють, що з 2004 року володіють більшою частиною землі, тобто провулком. І у них є право на користування цією територією.

Поставити ворота вирішили після того, як сусідню вулицю зробили односторонньою. Кількість автівок, що почали їздити тут, зросла в рази. Місцеві жителі бояться й за свою безпеку, аби когось не збило авто. Після скандалу Приморська райадміністрація та міськрада Одеси провели виїзну комісію.

Ворота чиновники пообіцяли знести за декілька днів. Втім мешканці кооперативу Чорноморець-Аркадія таке рішення збираються оскаржувати.

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