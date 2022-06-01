Вступ 2022: як йде підготовка до складання мультипредметного тесту за кордоном

Очільник Міністерства освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як триває підготовка до складання національного мультипредметного тесту, який цього року замінить традиційне ЗНО.

Він зазначив, що вже 3000 шкіл завершили навчання, проте деякі заклади освіти через непросту ситуацію в країні ще продовжують навчання.

На сьогодні триває другий етап проходження реєстрації потенційними абітурієнтами, який було розпочато 20 травня і завершується 7 червня. Під час цього етапу абітурієнт має зафіксувати місто, місце, де складатиме національний мультипредметний тест. У цьому списку присутні і країни Євпропи.

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– Ми на сьогодні досягли домовленності з 23 європейськими країнами, які нам надали 39 міст, де відбуватиметься національний мультипредметний тест закордоном для українців, які закінчують 11 клас. Ще 3 країни є в розробці, і на сьогодні ми маємо стриманний оптімизм стосовно проведення такої компанії. По-перше, не кажи гоп, поки не перескочиш, а по-друге, зараз 346 тис. реєстраційних комплектів документів від абітурієнтів, які підтвердили бажання брати участь у національному мультипредметному тесті, – каже Шкарлет.

На сьогодні 190 тисяч випускників пройшли другий етап реєстрації, з них 20 тисяч підтвердили бажання складати мультипредметний тест у Європі.

Що стосується вчителів, які знаходяться на окупованних територій, то їм Міністерство освіти і науки двічі на місяць здійснює всі бюджетні призначення до місцевих громад щодо виплати зарабітної плати.

– 304 громади є під окупацією, але лише по 48 з них не виплачена зарабітна плата вчителям, але це питання більш повязано з відсутністю прямого менеджменту Міністерства освіти до кожної школи, – говорить очільник.

За його словами, на сьогодні забезпечино дистанційну форму навчання на окупованних теріторіях для тих вчителів та дітей, які хочуть продовжувати навчатися за українськими стандартами без російських норативів.

Також Шкарлет зазначив, що Міністерство освіти та науки розробили низку механізмів, які дозволять дітям з окупованних територій дистанційно вступати до вищих навчальних закладів України.

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