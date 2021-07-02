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Ольга Тетеріна |

Вступ на силові спеціальності: як підготуватися до нормативів

В Україні абітурієнти, які обирають силові спеціальності чи авіацію – додатково складатимуть тести на фізпідготовку та проходитимуть медкомісію.

Якщо деякі вступники хочуть стати спецслужбовцем, поліцейським, пілотом чи пожежником, їм потрібно здати стометрівку, підтягування та віджимання, що вимагає завчасної підготовки.

Наприклад, майбутній абітурієнт Антон Соловйов ще точно не визначився з фахом, але знає, які йому потрібні нормативи.

– Мені потрібно підтягуватися, тренувати ноги, щоб я добре здав нормативи. Я вже шість років займаюся тенісом, ноги в мене більш-менш підготовлені, але підтягуватися треба більше. З тренером набагато легше, тому що мені потрібен контроль, – зазначив хлопець.

Водночас тренер Олександр Козачок, який вже готував абітурієнтів до вступу, і силовиків для перекваліфікації зазначив, що підтягування і біг – це комплексні вправи, під час виконання яких працює максимальна кількість м’язів.

Тренер додав, що краще мати запас часу для підготовки до тестів та медкомісії. Адже чим плавніше підготовка, тим краще це буде для організму та подальшого результату.

За словами пілота з п’ятирічним стажем Дениса Гапоненка, який теж здавав нормативи та психологічні тести для вступу, людина в цілому має бути здорова, пройти всі аналізи, всі тести, не має бути сильних відхилень, вроджених патологій, особливо, що стосується когнітивних функцій.

Він радить слідкувати за здоров’ям, займатися спортом, щоб тримати себе у формі, але також не забувати про точні науки та іноземні мови.

Нині сидячий спосіб життя за останні роки знизив рівень фізпідготовки. Але за бажання людини, це можна змінити.

З 1 липня в Україні стартувала вступна кампанія 2021. Вона відбудеться у звичайному режимі, проте під час подання документів у паперовій формі вступники та їхні батьки мають дотримуватися карантинних обмежень.

Цьогоріч абітурієнти можуть подати до п’яти заяв у будь-який ВНЗ на бюджет та до 30 заяв – на контрактну форму навчання.

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