Вступна кампанія 2019: найзатребуваніші спеціальності в Україні

Спекотна пора нині в абітурієнтів – завершилися випускні і молоді люди готуються подавати документи до вишів.

Для соціологів, політологів, міжнародників, економістів і менеджерів замовлення врізали на 1-4%. Це по кілька сотень місць. А от у правників їх забрали понад 500. Якщо торік готували 3 тис. фахівців, то цього – приймуть трохи більше, ніж 2,5 тис. Однак, стосується замовлення на юристів у вишах, підпорядкованих Міністерству освіти. Ні Мін’юст, ні МВС замовлення на правників не зменшували.

Майбутнім викладачам держава готова віддати найбільше. Із 79 тис. місць державного замовлення на всі спеціальності для педагогів виділила майже 8 тис. Це на 5% більше, ніж торік. Випускникам обіцяють знайти роботу. Вакансій має вистачити всім.

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За прогнозами Мінекономрозвитку, уже за три роки держава потребуватиме майже 9 тис. педагогів, особливо фізиків, математиків, інженерів, IT-фахівців. На кожну із цих спеціальностей збільшено держзамовлення і підвищено стипендії.

Торік інженерія та комп’ютерні науки були в десятці лідерів за кількістю заяв. Чого не скажеш про природничі й аграрні. На аграрні спеціальності в деякі виші подавали по кілька десятків заяв, натомість на юридичних факультетах рахунок ішов на тисячі. Хоча в аграріїв більше шансів знайти роботу.

Медиків та фармацевтів держава за свій кошт готова вивчити майже 5 тис. Лікарів на ринку бракує, але на навчання візьмуть лише з високим балом – не нижче 150. А тим часом, випускники радять абітурієнтам передусім прислухатися до своїх бажань.

До слова, Факти ICTV розповідали про топ-10 змін для абітурієнтів у 2019 році.

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